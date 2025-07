Disdetto l’hotel,  l’Olbia smobilita o rimane in corsa?  

La disdetta dell’albergo di Berchidda, che avrebbe dovuto ospitare la squadra dal 23 luglio per la preparazione, suona come campane a morto per l’Olbia, che sabato ha contattato la struttura per annullare la prenotazione. L’esito dell’eventuale ricorso contro l’esclusione dalla Serie D 2025/26, inevitabile avendo il club presentato la domanda di iscrizione senza le liberatorie dei tesserati per il mancato pagamento dello stipendio di maggio, non arriverà prima del 25. Magari la proprietà svizzera, Benno Räber e Guido Surace, ha capito che quest’anno non ci sarà un campionato da giocare, per cui non c’è bisogno di ritiro. Gli striscioni comparsi sabato allo stadio “Nespoli” (“Mercenari poveri, Surace vendi!”, e ancora “Indegni, via da Olbia”) non sorprendono: altre volte la SwissPro, padrona dal novembre 2023, è stata contestata. Oggi, però, la paura che l’Olbia sia destinata al fallimento è forte.

Arretrati

I tifosi fremono, mentre monta la rabbia di dipendenti, atleti e staff tecnico. Per pagare la mensilità arretrata, indispensabile per presentare il ricorso entro le 14 di lunedì prossimo (e sperare di vincerlo), mancano 80mila euro circa. Non difficili da trovare in pochi giorni, se non fosse che gli svizzeri sono costretti a confidare oggi nei contributi della Regione. Impossibile proseguire così, e, forse, l’hanno capito anche loro, che sembrerebbero intenzionati a trovare i fondi per garantire all’Olbia la Serie D e aprire poi a nuovi soci se non alla cessione. Anche se, con i debiti che ha – tra i 2 e i 3 milioni di euro – l’Olbia appare poco appetibile.

