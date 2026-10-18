disdetta monastir 

V. Campagnano 3

Monastir 2

Vigor Campagnano (4-3-3) : Bei-

mers; Esculino, Sini, Frasson (42’ st Gonzalez), Lauri (32’ st Cinti); Vitolo, Maurino, Marrali; Ndoye (32’ st Sbraga), Umbaca (24’ st Semeraro), Catania (39’ st Calì). In panchina Vinti, Schmerbock, Ta-

vella, Krai. Allenatore Carcione.

Monastir (4-2-3-1) : Fusco; Pinna, Collu, Cortinovis (28’ st Fanari), Porru (23’ st Rossi); Conti (39’ st Masia), Belli (23’ st Leone); Gianoli (23’ st Mameli), Loru, Ech Cheikh; Aloia. In panchina Le Rose, Corcione, Corona, Ragni. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Ragno di Molfetta.

Reti : nel primo tempo, 34’ Umbaca; nella ripresa 20’ Catania, 25’ Lauri, 33’ Fanari, 44’ Loru.

Note : ammoniti Maurino, Porru, Cinti, Leone. Recupero 3’ pt-5’ st.

VITERBO . La reazione nel finale non basta al Monastir. Al Rocchi i biancoblù perdono 3-2 contro la Vigor Campagnano (ossia la Viterbese) e subiscono l’aggancio dei laziali al secondo posto. Decidono la sfida le reti nel primo tempo di Umbaca e di Catania e Lauri nella ripresa, la squadra di Angheleddu accorcia solo alla fine grazie a Fanari e Loru.

L’indecisione

In avvio si vedono subito i padroni di casa che impensieriscono Fusco con una conclusione di Ndoye. Al 7’ Catania insacca di testa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. I gialloblù continuano a spingere e a creare occasioni fino al vantaggio al 34’: incomprensione tra Fusco e Porru, Umbaca ne approfitta e realizza con un pallonetto. Al 48’ la Vigor Campagnano sfiora il raddoppio su tocco di Frasson.

Reazione tardiva

In avvio di ripresa reazione Monastir, al 6’ Pinna pericoloso con un’incursione ma il pallone non entra. Al 10’ conclusione dalla distanza di Esculino, Fusco devia in angolo. Dopo due minuti Aloia segna di testa il gol del pareggio, annullato però per offside. Al 20’ i gialloblù raddoppiano: Ndoye apre per Catania che supera Porru e batte il portiere di sinistro. Al 25’ la squadra di Carcione serve il tris con Lauri che insacca di sinistro dal limite dopo un traversone di Semeraro respinto da Fusco. Il Monastir si risolleva e riesce ad accorciare al 33’: sugli sviluppi di una punizione battuta da posizione decentrata, Fanari deposita in rete a due passi dalla porta. Al 43’ i viterbesi hanno un’occasione con Cinti per chiudere i conti, senza riuscire a sfruttarla. Pinna e compagni ci credono e al 44’ vanno ancora a segno con Loru che sorprende Beimers con un gran tiro dalla distanza. Nel recupero i campidanesi non riescono a creare occasioni significative: è la seconda sconfitta.

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