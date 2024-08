Discute con i nipoti, il prete non benedice la salma della nonna 

Volevano accompagnare la nonna per l’ultimo viaggio, quello che dalla chiesa l’avrebbe portata in cimitero, invece il vice parroco ha vietato il corteo dietro al carro funebre. Usanza, probabilmente figlia del periodo Covid, diventata poi consuetudine anche dopo a Lanusei. Non contenti, amici e familiari, allora, hanno anticipato il carro funebre e creato un corteo davanti all’auto che portava la nonnina ogliastrina verso il camposanto. Il sacerdote, don Federico Murtas , a questo punto, se n’è andato senza dare l’ultima benedizione alla defunta. È successo a Lanusei, nel tardo pomeriggio di lunedì.

Pia donna

Maria Cabras, 94 anni, tre figli e otto nipoti, bidella nelle scuole e una vita a stare accanto a Dio e alla Chiesa, non ha ricevuto l’ultima benedizione. A raccontare i fatti e a denunciare il trattamento nel dettaglio, i nipoti della nonnina: a messa conclusa regolarmente, il sacerdote avrebbe comunicato tramite l’agenzia funebre che non si sarebbe potuto fare il corteo fino al cimitero. In caso contrario, il prete sarebbe tornato indietro e non avrebbe dato la benedizione. I nipoti, allora, hanno deciso di aggirare l’ostacolo, seguiti da altri partecipanti alla funzione. Hanno preso una scorciatoia, anticipato il carro funebre con il feretro e si sono messi in processione davanti, accompagnando la nonna come desideravano. Una volta arrivato in cimitero, il corteo si è fermato davanti all’ingresso principale, mentre l’auto stava proseguendo verso l’ingresso laterale. Uno dei nipoti, Ismaele Usai, racconta l’accaduto esterrefatto. «Il sacerdote ha fatto una telefonata e si è fatto venire a prendere per farsi riportare in chiesa. Nel corteo, tutti si sono lamentati. La benedizione alla fine non c’è stata. Una cugina di nostra zia è andata avanti, ha recitato alcune preghiere ed è finita lì, per noi è stata la nostra benedizione. Però mia nonna ci teneva ed era giusto che lui la benedicesse. Abbiamo il diritto di accompagnare il nostro caro in cimitero. Non si capisce il motivo di questo comportamento, del quale il sacerdote non ha dato alcuna spiegazione. Mia nonna si è sempre dedicata alla Chiesa, ma è stata ripagata così. Loro che dovrebbero essere accoglienti con i fedeli, così facendo li allontanano».

Familiari amareggiati

La delusione e l’amarezza per il trattamento ricevuto è comune a tutti i nipoti. Tra loro anche Valerio Caredda. «Ci avevano avvertiti che il prete non sarebbe andato in cimitero a benedire la salma se avessimo fatto il corteo dietro il carro funebre. Ma ci siamo opposti e l’abbiamo fatto ugualmente, e a nostro modo, perché volevamo accompagnare nostra nonna fino al cimitero, come si è sempre fatto e come lei desiderava. Cosa cambiava al sacerdote? Niente. Non gli abbiamo chiesto di camminare con noi, lui era in macchina». I familiari ricordano quanto Maria Cabras abbia dato alla chiesa: «Lei era molto credente», dicono, «ha sempre fatto volontariato in chiesa eppure il prete se n’è andato senza darle la benedizione. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, anche per rispetto di chi è credente. Non ci hanno insegnato questo. In altri paesi continuano a fare il corteo, a Lanusei no». Il sacerdote e il suo superiore, contattati telefonicamente affinché potessero dare la loro versione dei fatti, non hanno risposto.

