«Discriminazioni sessuali, il cammino è ancora lungo»   

Il cammino da percorrere contro le discriminazioni «è ancora lungo». Nella giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, richiama al «dovere sancito dalla Costituzione» di «contrastare ogni forma di emarginazione». «Troppe persone sono ancora vittime di episodi di bullismoper il proprio orientamento sessuale, di violenze spesso consumate nel silenzio degli ambienti familiari e vivono nel timore di poter essere se stessi», ricorda il capo dello Stato. A cui fanno appello, per un incontro, le associazioni Lgbtqia+ che manifestano a Roma. Dura l'accusa all'esecutivo Meloni sferrata dalle realtà che si occupano della tutela delle persone non eterosessuali e non binarie: «Il Governo è indifferente alla recrudescenza del clima in Italia, ci appelliamo al Quirinale chiedendo formalmente un incontro». In piazzale Ostiense sventolano le bandiere arcobaleno e dalle casse risuonano brani pop, da Lady Gaga a Elodie. Il presidente del circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride, Mario Colamarino, si mostra deluso dopo le prima parole di Papa Leone XIV sulla famiglia: «Siamo rimasti male perché ci sono state delle timide aperture durante il pontificato di Papa Francesco che avevano lasciato ben sperare i cattolici Lgbt».

