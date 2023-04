Discriminazioni Lgbt, oggi l’ultima lezione 

Si conclude oggi la formazione dei dipendenti comunali sulle tematiche Lgbt, con il progetto “Ci siamo”, contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere: l’iniziativa è dell’Associazione Arc onlus, finanziata dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, e alla quale l’amministrazione quartese ha deciso da subito di aderire.

Il programma si pone una duplice finalità. Da una parte la costituzione di un centro contro le discriminazioni sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, uno spazio in cui le persone Lgbt possono trovare accoglienza e supporto. Dall’altra la promozione di corsi di formazione per lavoratori che operano a stretto contatto col pubblico, affinché venga evitata qualunque situazione di discriminazione. Corsi che proseguono da alcune settimane, con l’obiettivo di formare il personale dipendente e dare un nuovo contributo alle politiche già messe in atto al fine di garantire più diritti, rispetto e più inclusione. Un percorso che ha coinvolto dipendenti di diversi settori: dai Servizi sociali agli Affari generali, dall’Ufficio di Gabinetto alla Pubblica istruzione.

Oggi l’ultimo appuntamento, nell’ex Convento dei Cappuccini. Al centro della formazione sul tema Lgbt gli stereotipi e i pregiudizi, le discriminazioni e la stigmatizzazione sociale. Ma anche le pratiche inclusive, gli strumenti per l’interazione con le differenze, l’ascolto e l’analisi di testimonianze, sino all’approfondimento giuridico del tema.

