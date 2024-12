Disco orario, protestano i professori 

Il nuovo cartello stradale che indica l’obbligo di disco orario per la sosta in via Stazione, a Villacidro, agita il corpo docente della vicina scuola media Satta. «Le nuove disposizioni ci obbligano a parcheggiare altrove, causando notevoli disagi a noi professori – afferma Ivan Fonnesu, insegnante di Lettere –. La mancanza di parcheggi interni ci costringeva a cercare posti liberi nelle vicinanze, ma ora sarà ancora più difficile gestire il tempo per raggiungere le classi. Inoltre, nella via della scuola sono stati abbattuti gli alberi e sostituiti con asfalto, una scelta incoerente con le iniziative ambientali che ogni anno ci chiedono di promuovere tra gli studenti, spingendoli a rispettare la natura».

L’ordinanza non è ancora in vigore. «Abbiamo installato i cartelli – spiega il sindaco Federico Sollai, – ma al momento le prescrizioni non sono ancora operative. Prima di attivarle, attendiamo la conclusione dei lavori all’interno della scuola, dove saranno nuovamente disponibili i parcheggi dedicati al corpo docente per evitare disagi. Al momento, il problema non riguarda via Stazione, poiché la segnaletica sarà attivata solo a lavori completati presso il liceo. Nella prima parte di via Regione Sarda, invece, tra via Repubblica e via Giuseppe Fulgheri, il disco orario sarà introdotto a breve».

Aggiunge il vice sindaco, Dario Piras: «A seguito delle segnalazioni ricevute, abbiamo deciso di installare cartelli con disco orario nel tratto di via Stazione. Sarà comunque possibile utilizzare i parcheggi pubblici aperti 24 ore su 24 presso l’ex pretura, situati a pochi metri di distanza. La scelta è stata motivata dalla presenza di una scuola, dal traffico intenso e dalla necessità di garantire la sicurezza di studenti e genitori. Inoltre, sono disponibili i parcheggi del campo sportivo in via Parrocchia».

