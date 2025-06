«Disco orario per i parcheggi nel corso» 

Gli irriducibili. Sono quei commercianti isilesi che ancora tengono viva parte del corso Vittorio Emanuele, via principale del paese nonostante il cosiddetto “movimento” si sia spostato verso l’area del parco cittadino. Qualche saracinesca si è abbassata ma le altre stanno orgogliosamente aperte forti anche grazie ai clienti “fedelissimi”.

La vitalità

Bar, negozi di abbigliamento, gioielleria, macelleria, ma anche studi medici, una parruccheria, tutto concorre a che il cuore della via principale, compresa piazza san Giuseppe, continui a vivere. E se i bei tempi, cioè gli ottimi affari per tutti, sembrano essere un ricordo la voglia di andare avanti, di rinnovarsi, di sperimentare è ancora viva. L’unico problema, comune a tutti, è lo spopolamento. «Purtroppo non c’è nessuno», ha detto Lucia Podda titolare di una gioielleria, «chi vuole ci trova e ci raggiunge, sicuramente qualche iniziativa in più qui al centro del paese ci aiuterebbe». Dello stesso avviso Mario Atzori titolare di un bar storico: «Qualche intrattenimento in più qui sarebbe gradito, così come si potrebbe migliorare la situazione dei parcheggi magari introducendo il disco orario per favorire chi viene da fuori. Eppure andiamo avanti, abbiamo sviluppato una certa professionalità, la clientela ci segue e tentiamo di trattarla nel migliore dei modi».

Al lavoro

La forza dunque di questi irriducibile è la fiducia costruita con anni di lavoro. «Il problema non è solo di Isili», ha detto Maria Rosa Angius titolare di un boutique, «ma è generale, anzi il nostro paese a livello territoriale regge, possiamo contare sulle persone che ci stimano, io porto ciò che serve alle mie clienti e poi ci aiutiamo tra commercianti, non c’è gelosia». Ma guardando al futuro Maria Rosa non è molto fiduciosa: «Credo che nel giro di poco tempo i piccoli negozi potrebbero scomparire, la concorrenza con i colossi del web è difficile».

L’inventiva

Sara Melis ha aperto da qualche anno il suo negozio nel corso che lavora soprattutto con i social. «Non c’è più il movimento di prima, abbiamo la clientela fidelizzata e io faccio molte spedizioni, da me entrano solo se hanno visto qualcosa sui social e per via del passa parola». Graziella Attisano e sua figlia Silvia Casu hanno due negozi nel cuore di Isili, uno dedicato ai bambini l’altro ai più grandi. «Non possiamo lamentarci», ha detto, «lavoriamo bene, usiamo i social, oltre ai clienti storici ci aiuta la presenza in questa zona di studi medici, della biblioteca e la gente circola, inoltre c’è solidarietà tra colleghi se io non ho qualcosa indirizzo nell’altro negozio che tratta abbigliamento». Sulla stessa linea Simona Stagno che gestisce un bar: «Non abbiamo grosse necessità, non c’è più il giro di gente che avevamo prima, il venerdì con il mercato era una giornata particolare, oggi non è cosi, lavoriamo con la clientela fissa e attendiamo l’estate: siamo in una zona di passaggio e si fermano i turisti».

