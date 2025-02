Disco orario in via Tazzoli: è scontro 

Il disco orario nel parcheggio di via Tazzoli non piace, almeno non a tutti. L’area per la sosta nel centro storico di Selargius da alcune settimane è diventata zona disco, con la possibilità di parcheggiare a tempo per un’ora al massimo, poi l’auto va spostata. «Così va a beneficio esclusivo dello studio medico che si trova di fronte a quell’area», fa notare il consigliere di minoranza Franco Camba, primo firmatario di un’interrogazione. «Non serve invece per chi va in piazza Si'e Boi», dice, «a coloro che vanno al parco, oppure in biblioteca o ad una conferenza, che si presume possa durare oltre un'ora, oppure a manifestazioni teatrali diurne che non finiscono in sessanta minuti. E neanche a chi va in chiesa, dove certe celebrazioni durano più di un’ora: di fatto queste persone, che sono tante, non potrebbero usufruire di quei parcheggi a tempo». Da qui la proposta di Camba: «Una parte dell’area sosta potrebbe essere lasciata libera, senza limitazioni orarie». (f.l.)

