Disco orario di un’ora In piazza Marcia  parcheggi a tempo 

Disco orario con una sosta massima di un’ora. Lungo i parcheggi adiacenti a piazza Marcia cambiano le regole del parcheggio. Con la nuova disposizione, che è limitata alla sola corsia affacciata su via Umberto, il Comune di Lanusei vuole favorire il ricambio dei mezzi e a garantire una maggiore disponibilità delle aree di sosta durante la giornata, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore utilizzo.

La misura riguarda i parcheggi segnalati in piazza dove è stato installato il cartello con limite di 50 minuti con disco orario. L’obiettivo è evitare le soste prolungate e agevolare l’accesso alle attività commerciali e ai servizi della zona. Per chi necessita di sostare più a lungo, l’alternativa sono i parcheggi del Villaggio Santa Lucia (ex Villaggio Fiaschetti) a pochi passi da piazza Marcia: qui gli spazi sono liberi e non prevedono limiti di durata della sosta. «L’utilizzo dei parcheggi dell’ex Villaggio Fiaschetti - puntualizza Gianni Perotti, assessore comunale all’Urbanistica - consente di disporre di una soluzione comoda per le soste più lunghe e, allo stesso tempo, favorire un maggiore ricambio nei parcheggi di piazza Marcia».

Dal Comune invitano la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica. L’assessore della Giunta Burchi chiede collaborazione ai titolari delle attività commerciali della zona: «Non stiamo togliendo parcheggi a chicchessia, ma ne stiamo fornendo degli altri nel Villaggio Fiaschetti. Chiedo ai commercianti un po’ di buon senso, suggerendo loro di sostare nell’area alternativa individuata». (ro. se.)

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