Disco orario contro la sosta senza regole 

Parcheggi a tempo nell’area sosta di via Tazzoli, a Selargius, nato sulle ceneri dell’ex cinema Astra e di una vecchia casa privata - pericolante da anni - acquistata dal Comune e demolita per realizzare stalli auto pubblici nel cuore del centro storico cittadino. Da ieri c’è il disco orario a regolare la sosta fra via Tazzoli e via Grandi, nello spazio pubblico inaugurato lo scorso anno e spesso utilizzato come parcheggio privato da alcuni residenti della zona. «Quell’area è stata pensata per i clienti delle attività della zona», ribadisce il sindaco Gigi Concu, «non può essere occupato per giorni dalle stesse auto».

La stretta

L’ordinanza stilata dalla Polizia locale è di pochi giorni fa, in vigore da ieri dopo l’intervento degli operai incaricati dal Comune per il rifacimento della segnaletica nel parcheggio. Nuova vernice per tracciare stalli e direzioni da seguire per entrare e uscire dall’area sosta, con tanto di cartello che indica le regole del disco orario da rispettare: dal lunedì al venerdì - dalle 8 alle 20 - il parcheggio sarà consentito per un’ora al massimo, stessa regola il sabato dalle 8 alle 13, mentre la domenica la sosta sarà senza limitazioni. «Lasceremo qualche giorno di tempo ai cittadini per capire e adeguarsi alla novità, poi scatteranno inevitabilmente i controlli e chi non rispetta il disco orario sarà multato», spiega il comandante della Polizia locale Marco Cantori.

Le ragioni

Una decisione - sottolinea il sindaco - «dettata dalla necessità di assicurare le finalità che ci hanno portato alla realizzazione dei parcheggi in quella zona, pensati per la sosta breve e quindi per dare una risposta concreta alle giuste esigenze dei nostri commercianti e rendere il centro storico, così come il teatro, facilmente raggiungibili. Propositi che l’usanza di alcuni di abbandonare l’auto negli stalli anche per più giorni sono venuti meno sino a oggi». E aggiunge: «Ricordo che nel territorio comunale esistono tanti spazi per la lunga sosta, ad esempio l’area di San Lussorio, tra via delle Azalee e via dei Ginepri, l’area tra via della Resistenza e viale Vienna e quella di via Bixio, per un totale di circa mille posti auto. Inoltre siamo in attesa che vengano completate le operazioni di bonifica nella vecchia stazione Eni di via Primo Maggio», aggiunge Concu, «per poter acquistare l’area, dove, come annunciato, realizzeremo una grande area di sosta al servizio dei selargini e di tutto l’hinterland».

Il riferimento è al parcheggio legato al mega progetto di Is Pontis Paris che coinvolge anche i Comuni di Cagliari, Quartu e Quartucciu.

RIPRODUZIONE RISERVATA