Disciplinari del Parco: confronto e polemiche 

Affollato e atteso incontro, sabato pomeriggio, nel salone consiliare, indetto dal presidente del Parco Nazionale, Fabrizio Fonnesu: da una parte gli operatori del mare, i diportisti e un certo numero di cittadini; dall’altra lo stesso presidente, il direttore Plastina, il sindaco Lai, alcuni componenti del direttivo dell’ente; un confronto serrato e in alcuni momenti anche duro. Da una parte c’è stato chi ha rimproverato al Parco, che con i suoi vincoli a terra e a mare insiste su tutto il territorio, di non tutelare sufficientemente gli operatori del mare ed i maddalenini in genere, a vantaggio di quelli dei paesi vicini; dall’altro i rappresentanti dell’ente, impegnati a motivare e spiegare le decisioni assunte con i due Disciplinari approvati, su noleggio e locazione di imbarcazioni.

E da più parti si è alzato il rimprovero che questi provvedimenti non siano stati preventivamente oggetto di confronto; motivato questo, da parte del Parco, con la ristrettezza dei tempi, dovuti alla pendenza di un ricorso al Tar. Per quanto riguarda il disciplinare sul noleggio di unità da diporto, fermo restando quanto disposto dal DPR 17 maggio 1996 (che assegna il 75% ai residenti a La Maddalena), fissato in 2500 il numero complessivo di accessi giornalieri, stabilisce che saranno messi a disposizione 500 permessi per le unità da diporto da adibire ad attività di noleggio nelle zone Mb dell'area marina, rilasciabili per bando pubblico a graduatoria di merito. Autorizzazioni così ripartite: 200 per natanti da diporto; 300 per le imbarcazioni. L’altro disciplinare, non soggetto al DPR, ferme le 2500 unità giornaliere stabilisce che saranno messi a disposizione 700 permessi per le unità da diporto adibite a locazione nelle zone Mb, rilasciabili per bando pubblico a graduatoria di merito, così ripartiti: 300 per natanti da diporto; 400 per le imbarcazioni. Un confronto è stato promesso dal presidente Fonnesu per il Regolamento, ancora da approvare, del diporto.

RIPRODUZIONE RISERVATA