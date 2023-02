Disciplinare del Parco, incontro a porte chiuse 

È intenzione del presidente del Parco nazionale, Fabrizio Fonnesu, convocare a breve una nuova riunione del consiglio direttivo avente come oggetto il famoso Disciplinare a mare che tanto sta facendo discutere negli ultimi tempi. Lo ha affermato Fonnesu aprendo, ieri pomeriggio, l’ottavo punto all’odg della riunione dello stesso direttivo conclusosi ufficialmente una decina di minuti dopo; salvo poi invitare i consiglieri presenti ad un incontro informale e a porte chiuse.

Sicuramente si tratta di una matassa ingarbugliata, e non solo per il contenuto del Disciplinare che, promette Fonnesu, nella bozza preparata e riservata conterrebbe elementi migliorativi rispetto a quelli in vigore e accoglierebbe molte delle istanze avanzate dagli operatori frontalieri. Sul Disciplinare vigente infatti pende un ricorso al Tar e una sua modifica sarebbe possibile, come è stato comunicato al presidente dal Ministero dell’Ambiente «qualora ci fosse un ritiro di tale ricorso. Sono stati effettuati una serie di incontri da parte del direttore con alcuni operatori che hanno avanzato ricorso e ci sarebbe questa disponibilità. Abbiamo delle garanzie per cui il ricorso possa essere ritirato», ha affermato Fonnesu.

RIPRODUZIONE RISERVATA