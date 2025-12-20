Discesa, Schieder 3° Goggia sfortunata 

VAL GARDENA. Poteva essere un grandissimo sabato per lo sci azzurro con le Olimpiadi che si avvicinano. Ma invece una sfortunata Sofia Goggia ha dovuto buttare al vento una vittoria certa nella discesa in Val d'Isère anche se per l'Italia resta comunque un prezioso terzo posto di Florian Schieder nella libera di Val Gardena, dopo quelli di Dominik Paris giovedì e Giovanni Franzoni in superG venerdì.

Le donne

In Francia, quando era nettamente al comando con quasi mezzo secondo di vantaggio sulla austriaca Cornelia Huetter, che poi ha vinto, e dopo aver dominato le due prove crono Sofia è rimasta vittima della sfortuna: «Non credo di aver commesso un errore tecnico», ha spiegato amareggiata Sofia, «ma mi pare di aver trovato un buco ed ho fatto miracoli per restare dentro. Peccato. Mi dispiace, è stata una occasione buttata anche perché sto sciando davvero bene». Huetter, 33 anni e 10° successo in carriera, ha preceduto o la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e la campionessa americana Lindsey Vonn. Miglior azzurra la sempre regolare trentina Laura Pirovano 5ª a soli sei centesimi dal podio, poi Nicol Delago 9ª ed Elena Curtoni 17ª. In Francia oggi si disputa un superG con Sofia Goggia che vuole riscattarsi e cercare la prima vittoria stagionale.

Gli uomini

In Val Gardena, invece, buon terzo Florian Schieder nella discesa dominata degli svizzeri, con Franjo Van Allmen davanti al connazionale Marco Odermatt. Per l'Italia ancora una solida prova: 6° Dominik Paris, 8° Mattia Casse e 12° Giovanni Franzoni.

Oggi nella vicina Alta Badia. Domani il classico gigante sulla Gran Risa e domani lo speciale.

