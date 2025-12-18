VaiOnline
Discesa in Val Gardena: Paris e Odermatt fanno 50 

Sorride felice e soddisfatto l'azzurro Dominik Paris perché «mi diverto e il motore va». Per lui è arrivato ieri il podio n. 50 in carriera e il primo stagionale dopo le prime gare veloci che ho hanno visto costantemente progredire. Il tutto con un bel terzo posto in 1.24.67 sulla pista Saslong nella discesa della Val Gardena valida come recupero di Beaver Creek e dove vinse l'anno scorso. La vittoria (la n. 50 in Coppa , come Alberto Tomba, quarto tra i più vincenti della storia) è andata allo svizzero Marco Odermatt in 1’24”48 al secondo successo in discesa su due gare disputate e sempre più in marcia solitaria verso la quinta coppa del mondo consecutiva e soprattutto verso le Olimpiadi. A 15 centesimi il connazionale e campione del mondo in carica, Franjo Von Allmen, in una gara tormentata da un banco di nebbia e iniziata in forte ritardo e per questo poi ancora lungamente interrotta, con partenza abbassata (come quella del SuperG). Gli azzurri hanno infatti fornito una splendida prova: sesto Florian Schieder, settimo Mattia Casse, ottavo di Giovanni Franzoni (pettorale 50). E poi ancora un eccezionale Christof Innerhofer - il veterano azzurro di 41 anni compiuti ieri - undicesimo. Poco più indietro pure Benjamin Alliod, 14°. Oggi il superG, domani la “vera” discesa gardenese.

Intanto, due giorni dopo aver sostenuto a Roma l’ultimo esame in Sceinze Politiche, Sofia Goggia ieri è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa di coppa del mondo di domani in Val d'Isere.

