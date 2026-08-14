Discesa dei Candelieri,  la bella festa di Sassari 

Oggi, alle 21, Videolina ripropone le fasi salienti dell’evento, con il commento di Franco Ferrandu insieme a Maria Grazia Ledda e Manuela Muzzu. La discesa dei Candelieri alla vigilia di Ferragosto è la festa grande cittadina che si fa risalire al 1600, ma che probabilmente nasce come offerta alla Madonna dell’Assunta diversi secoli prima, durante la dominazione pisana. I 13 ceri vengono trasportati dai portatori che ballano al rullo dei tamburi, con partenza da piazza Castello e arrivo a tarda notte alla chiesa di Santa Maria di Betlem.