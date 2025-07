Discesa dei candelieri: il corteo parte dalla cattedrale 

Un percorso affascinante tra storia, arte e devozione sarà al centro della discesa dei Candelieri, in programma fra poche settimane, ad Iglesias, per celebrare la festività di Sancta Maria di Mezo Gosto in onore della Vergine Assunta il 15 agosto. Ci sono state alcune modifiche ai candelieri, che sono stati resi più leggeri, fatto che agevolerà il compito di portatori. Un respiro di sollievo per l’associazione Candelieri, in prima linea da trentaquattro anni nella cura e organizzazione dell’evento. «Sono state apportate alcune modifiche agli antichi Candelieri e sono stati resi più leggeri - ha confermato il presidente Guido Borgonovo - abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze dei portatori che con grande sacrificio e buona volontà non si sono mai arresi. Per quanto concerne il programma c’è una novità: quest’anno anno partiamo dalla cattedrale». Il cambiamento si è reso necessario in quanto nella Chiesa della Purissima sono in corso i lavori di restauro dell’edificio religioso e gli otto Candelieri sono stati portati in cattedrale. I Candelieri rappresentano non solo dei Gremi, come nelle altre città sarde, ma anche i quartieri storici della città medievale.

«Ringrazio con il cuore tutti coloro che hanno collaborato e collaborano con noi da anni e un ringraziamento speciale - ha commentato il presidente Borgonovo - è dedicato all’ex presidente della associazione, Stefano Priola, per tutto il lavoro svolto con grande dedizione e sacrificio». (r. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA