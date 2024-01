Discesa a Wengen, bene gli azzurri 

Non si era mai visto Marco Odermatt esultare così, quasi neppure per il suo oro olimpico. Ma tanta gioia si spiega visto che il campione elvetico (in 1'43"32) ha vinto finalmente la prima discesa libera di coppa del mondo in carriera, dopo ben otto secondi posti e successi mancati sul filo dei centesimi, quasi sempre a opera del norvegese Aleksander Kilde. Ma soprattutto Odermatt lo ha fatto nella sua Wengen, sul percorso accorciato della leggendaria pista del Lauberhorn, in una gara valida come recupero di quella non disputata a Beaver Creek. Secondo il francese Cyprien Sarrazin (a 58 centesimi) e terzo Kilde (a 81).

Azzurri decisamente bravi anche se fermi ai piedi del podio con Florian Schieder quarto dopo un finale furioso e Dominik Paris quinto. «Sono contento del piazzamento, ma non della gara», ha detto. «Ho sbagliato proprio dove temevo e cioè sulla S Kernen», la serie di strette curve che prende nome dall'ex campione svizzero Bruno Kernen. Poi ci sono un soddisfatto Mattia Casse settimo («Sono sulla giusta strada») e un buon Christof Innerhofer, 18°. Oggi il superG, domani la discesa doc (con ben 45” di gara in più) del Lauberhorn, la più lunga del mondo con i suoi 4.270 metri.

Oggi in Austria per l'Italia si prospetta comunque una giornata di gloria. Ad Altenmarkt- Zauchensee ci sarà il superG recupero di St.Moritz, seguito domani da una discesa e domenica ancora da un superG. In prova le azzurre hanno dominato (prima Federica Brignone, seconda Nicol Delago, terza Sofia Goggia).

