Discena Val Gardena, Paris terzo in prova 

SELVA DI VAL GARDENA. L’azzurro Dominik Paris ha realizzato il terzo tempo nella prima prova cronometrata in vista delle discese di CdM di domani e sabato in programma sulla pista Saslong, in Val Gardena. Paris ha registrato 78 centesimi di secondo di ritardo dal più veloce, lo svizzero Marco Odermatt, sceso in 2’03”68. Secondo miglior tempo - con 72 centesimi di distacco - per l’austriaco Daniel Hemetsberger. Più indietro gli altri azzurri con Florian Schieder 12° con più di 2” di distacco. Oggi seconda e ultima prova. In Valgardena oltre alle due discese, con la prima che recupera Beaver Creek, è in programma anche il superG di venerdì.

A Courchevel

Intanto ieri a Courchevel lo slalom femminile ha visto dominare ancora una volta la statunitense Mikaela Shiffrin. L’atleta Usa ha dato 1’’55 a Camille Rast e 1’’71 alla tedesca Emma Aicher. Per lei, a quota 105 vittorie, sono 400 i punti nella classifica di specialità contro i 220 di Lara Colturi (ieri fuori nella prima manche) e i 182 di Rast. Nella classifica generale i punti sono 558 con 164 di vantaggio su Alice Robinson. Sofia Goggia è decima a 240. La gara ha regalato anche il miglior risultato della carriera alla 26enne italiana Lara Dalla Mea, ottava grazie alla rimonta nella seconda manche (non era mai andata oltre il 14esimo posto) avendo chiuso 16esima nella prima. «Sono molto felice», il suo commento. Anche per la trentina Martina Peterlini sono otto le posizioni recuperate nella seconda manche: dalla 28esima alla ventesima piazza. Domani e venerdì le due prove in vista della discesa di sabato e del SuperG di domenica.

