Discariche, via alle bonifiche 

Stesso scenario di degrado ai bordi della bretella della 554, lungo la strada rurale di fianco alla linea ferroviaria, e in quella comunale Sestu-Settimo. Non solo: nel report fotografico che riporta le discariche da bonificare ci sono anche la località Su Tremini, le piazzole di sosta di via della Scienza, la traversa della strada comunale Bia ‘e mesu, l’arteria rurale San Giovanni. E la zona di Cuccuru e Matt’e Masoni, uno dei siti che da anni viene preso di mira e trasformato in una discarica a cielo aperto.

Circa venti le località prese di mira da chi abbandona rifiuti di ogni tipo, quasi tutti - come risulta dai verbali scattati negli anni - automobilisti e residenti nell’hinterland di Cagliari. La mappa delle discariche parte da Su Pezzu Mannu - la zona oltre la 554: qui i cumuli individuati - e fotografati - dalla Polizia locale sono diversi, concentrati lungo le strade sterrate a due passi dalla Statale. Distese di rifiuti anche in via Torricelli e nel lungo argine: sacchi neri colmi di spazzatura, elettrodomestici e mobili rotti, ma anche residui di mattoni e materiale edile ricavati da qualche cantiere.

L’ultima bonifica risale alla fine dello scorso anno, ma a distanza di mesi la piaga delle discariche di rifiuti è ricomparsa. Anzi, la situazione è persino peggiorata, nonostante le telecamere, i controlli dei barracelli e dei vigili urbani, e le sanzioni a carico dei trasgressori. Tanto che il comune di Selargius è costretto a programmare un nuovo intervento di pulizia in diverse località della periferia e dell’agro della città dove si concentrano i cumuli di spazzatura. «Ogni anno spendiamo in media 100mila euro», ricorda l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa, «risorse importanti che servirebbero per altro, ma che invece dobbiamo usare per far fronte all’inciviltà di chi sporca il nostro territorio».

Le zone

Spese in più

Altri 30mila euro destinati alle bonifiche, oltre ai 23mila utilizzati alla fine dello scorso anno. Con l’incognita rincari nello smaltimento, che potrebbe far lievitare ulteriormente i costi da sostenere. «È l’ennesimo investimento che facciamo per restituire il dovuto decoro alla nostra città», ribadisce l’assessore Gigi Gessa, «risorse importanti che ancora una volta siamo costretti a utilizzare per bonificare alcune zone del territorio comunale puntualmente ripulite e ritrasformate in discariche. Un impegno importante», sottolinea l’esponente della Giunta di piazza Cellarium, «che vede l’amministrazione stanziare circa 100mila euro ogni anno per porre rimedio all’inciviltà di chi maltratta l’ambiente in cui viviamo, mostrando una totale assenza di senso civico».

Come evidenziato «si tratta di risorse che preferiremmo impiegare per cercare di far fronte alle urgenze della nostra comunità, situazioni non causate dalla condotta di qualche individuo evidentemente incapace di vivere in una società evoluta».

Le azioni

Per far fronte al problema c’è un accordo quadro biennale da 200mila euro circa, con bonifiche regolari svolte da una ditta locale che si è aggiudicata l’appalto. «Parliamo fondamentalmente sempre degli stessi siti, nei quali continuiamo a intervenire ripetutamente anche nel corso dello stesso anno» dice l’assessore Gessa.

«E per alcuni bastano davvero pochi giorni per ritrovare nuovi cumuli di rifiuti che vanificano il lavoro fatto, l’impegno economico richiesto e mi mortificano da selargino prima ancora che da assessore».

