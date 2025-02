Discariche, un salasso sulle spalle di tutti 

Cumuli di rifiuti a Sant’Isidoro, a ridosso del Simbirizzi e in alcune strade provinciali che attraversano la campagna.

Una piaga per il Comune di Quartucciu che ogni anno spende in media 150mila euro del bilancio per le bonifiche dei siti dove si concentra il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, e dove puntualmente le discariche rinascono nonostante controlli e sanzioni. «Un problema che stiamo affrontando in tutti i modi», spiega l’assessore all’Ambiente Walter Caredda, «serve però la collaborazione dei cittadini che devono fotografare e segnalare alla Polizia locale l’abbandono dei rifiuti nel nostro territorio, non denunciare inutilmente la presenza di discariche sui social».

Lotta al degrado

La mappa discariche si concentra nel borgo di campagna alle porte della città. «Una zona del territorio difficile da controllare», ammette l’assessore, «così come altre che non sono di nostra competenza». Il riferimento è a diverse strade sterrate di campagna dove la responsabilità ricade su Città metropolitana e Consorzio di bonifica. «Molto spesso si tratta di rifiuti speciali e pericolosi, che necessitano quindi di uno smaltimento più costoso», sottolinea l’esponente della Giunta Pisu.Bonifiche continue e fototrappole non bastano per frenare il fenomeno che non riguarda solo Quartucciu. «Capita che il giorno successivo alla pulizia si riforma una nuova discarica nello stesso punto o a pochi metri di distanza», spiega Caredda. Si punta anche sull’arrivo dei barracelli per presidiare la fetta di territorio oltre il centro urbano. «Abbiamo approvato il regolamento, contiamo di concretizzare l’istituzione della compagnia in tempi brevi», aggiunge l’assessore, che ribadisce: «Chiediamo la collaborazione dei cittadini, questo non significa pubblicare le fotografie delle discariche sui social, così non si va da nessuna parte. Quello che serve è segnalare tutto alla Polizia locale che farà gli atti necessari per intervenire».

I controlli

Piaga che si somma alle mini discariche in città: buste di rifiuti lasciati ai bordi delle strade da chi ancora non ha capito le regole della differenziata. «A breve distribuiremo il nuovo calendario della raccolta porta a porta, e il nuovo ecobolario che spiega come conferire i rifiuti», dice ancora Caredda. Educazione che va di pari passo con il pugno duro verso chi si ostina a non differenziare la spazzatura: «Ogni sabato i vigili, su segnalazione della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana, si stanno occupando di ispezionare le buste abbandonate per strada alla ricerca di indizi per risalire ai responsabili».

