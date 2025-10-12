Discariche sulla strada per il mare 

Nuova discarica abusiva a Putzu Nieddu accanto alla Sp 65, la strada che porta alla Costa Verde. L'abbandono di rifiuti lungo le strade o nelle campagne è sempre più frequente. Anche sotto il ponte di Sa tressa dove da poco la Provincia ha sostituito i guardrail danneggiati c’è una discarica di buste con rifiuti di ogni genere. Un fenomeno che purtroppo non risparmia nessun sito, sia questo di particolare pregio, sia già degradato. Malgrado l’amministrazione abbia attuato un’attenta politica di gestione e raccolta dei rifiuti, nel centro urbano, nelle frazioni e nelle campagne mettendo a disposizione un efficiente ecocentro si assiste sempre con più frequenza alla nascita di discariche.

Antonio Bussu titolare di un’azienda agro-zootecnica nella zona denuncia: «Buttano le immondizie anche nei terreni privati, ho avuto contestazioni della forestale perché credevano che fossi stato io a produrre la discarica. Avevo pulito e avvisato il comune per ritirare i rifiuti, non erano venuti subito e avevo dovuto fare una seconda volta la raccolta dei rifiuti. Coloro che disperdono le buste contenenti immondizie non sono allevatori, ma persone di passaggio che durante il tragitto si liberano dei rifiuti prodotti altrove».

Alessio Pilloni consigliere comunale di minoranza nel gruppo Impari commenta: «L'ecocentro comunale è aperto sette giorni su sette e quindi chi abbandona i rifiuti non ha attenuanti. La video sorveglianza nelle aree più soggette all'abbondono dei rifiuti garantirebbe di punire gli incivili per debellare una volta per tutte questo fenomeno. Oltre a deturpare l'ambiente e il paesaggio, la prassi incivile di lasciare i rifiuti in luoghi non autorizzati genera un costo non indifferente per la collettività».

Chiude Giuseppe De Fanti, sindaco di Guspini e presidente della Provincia: «Purtroppo ovunque c'è una percentuale di incivili a cui non si riesce a far rispettare le regole. Come è successo per altri, il giorno che vengono beccati se ne pentono amaramente». (m. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA