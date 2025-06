Discariche, si riaccendono le fototrappole 

Dieci telecamere e una società specializzata che monitorerà giorno e notte il territorio, in stretta collaborazione con la Polizia locale. Il Comune di Selargius dichiara guerra ai fenomeno del sacchetto selvaggio e agli evasori della Tari, partendo dalle discariche nell’agro - spesso causate da automobilisti residenti altrove - sino ai cumuli di rifiuti nel centro abitato che di fatto corrispondono a quel centinaio di utenze fantasma che ancora sfuggono al radar fiscale dell’ufficio tributi del Municipio.

Tornano le fototrappole

Novità emerse di recente con il via libera dell’assemblea civica di piazza Cellarium a due stanziamenti in bilancio proposti dalla Giunta: prima 35mila euro dedicati alla revisione e certificazione delle fototrappole “killer” mandate a riposo dopo il Covid e che ora verranno riattivate, altri 50mila euro invece serviranno per affidare la gestione a una ditta specializzata.

Occhi elettronici puntati in diversi siti dell’agro, e - a turno - sul resto del territorio. «Le utilizzeremo anche all’interno del centro abitato per risalire con prove certe all’identità di chi abbandona sacchetti di rifiuti indifferenziati per strada», annunciano sindaco il sindaco Gigi Concu e l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa. I punti critici sono stati individuati da tempo, ora restano da incastrare i furbetti del sacchetto selvaggio che - con molta probabilità - corrispondono a quella fetta di popolazione che non paga la Tari, e tantomeno risulta iscritta nella banca dati tributaria del Municipio. «In ogni caso si tratta di cittadini che non fanno la differenziata e questo per noi è un problema: oltre al degrado causato dalla spazzatura abbandonata ai bordi dei marciapiedi, c’è un costo ulteriore che inevitabilmente ricade su tutta la cittadinanza», sottolineano sindaco e assessore, «compresi quei selargini diligenti che rispettano le regole e pagano i tributi».

Bonifiche costose

Una spesa ulteriore che, almeno per quanto riguarda le discariche di rifiuti in campagna e periferia, si traduce in oltre centomila euro in più - rispetto al costo per il servizio di igiene urbana - da investire ogni anno per le bonifiche. «Oltretutto negli ultimi mesi c’è il fenomeno dell’abbandono di rifiuti speciali, prima gli estintori, poi i cumuli di pneumatici usati e in alcuni casi dati alle fiamme», ricordano i vertici del Comune. «Con l’attivazione delle foto trappole contiamo di risalire ai responsabili degli abbandoni, e di procedere con le sanzioni», concludono Concu e Gessa. Multe ma non solo: a carico di chi viene beccato mentre abbandona rifiuti nel territorio scatterà anche la denuncia penale.

