Discariche, Puddu sceglie la linea dura 

Ad Assemini il sindaco è pronto a rinunciare ai soldi delle multe per poter applicare pene più severe e fermare gli incivili che abbandonano i rifiuti dove capita: «Le sanzioni comunali non sono sufficienti – spiega Mario Puddu – perché sono solo di natura amministrativa e arrivano a un massimo di 500 euro. È preferibile applicare il Codice ambientale, che prevede multe con uno zero in più e conseguenze di carattere penale che costituiscono un deterrente molto più forte». E pazienza se a incamerare le somme non saranno le casse comunali.

Auto, mobili ed eternit

La pratica dell’abbandono di rifiuti è diffusa su tutto il territorio regionale, ma nei comuni con un'estensione vasta come quella di Assemini il controllo del territorio si dimostra particolarmente ostico. Ci sono vere e proprie discariche come quella del canale nelle campagne che costeggiano la strada Assemini-Sestu: due carcasse di auto bruciate, un'intera cucina compresa di pensili ed elettrodomestici, sanitari, una vasca da bagno in ghisa, rifiuti edili, lastre di eternit. Ci sono anche montagne di plastica e vetro che potrebbero essere invece differenziati.

Ieri è stata effettuata un'operazione di bonifica nel tratto di strada tra Sa Traia e Sa Cannada proprio sulla Assemini-Sestu. Intervento reso necessario dall'incredibile quantità di spazzatura, contenuta in buste della spesa quasi tutte col marchio dello stesso supermercato, il che farebbe pensare che l'autore del gesto sia sempre lo stesso: il sindaco Puddu è determinato a individuarlo. Questa volta l'operazione di pulizia eseguita con l'aiuto della Polizia locale e della Compagnia barracellare, non ha comportato spese extra: era inclusa nell'appalto della società Sangermano Iren, che si occupa dell'igiene urbana. Per ripulire il canale invece l'iter sarà più lungo e molto costoso.

«Dobbiamo assolutamente fermare questo fenomeno», prosegue il sindaco: «Ci doteremo di telecamere e fototrappole per individuare i responsabili. Faccio appello alla nostra comunità: gli asseminesi ci aiutino a vigilare».

Nel 2023 sono state comminate oltre 50 multe. I soldi sono finiti nelle casse comunali. Se invece si applicasse il Codice ambientale gli incassi delle multe non andrebbero al Comune, ma l'amministrazione pensa che nel lungo termine i reati diminuiranno e si risparmierà sulle bonifiche.

L’opposizione

«Inasprire le sanzioni per i reati ambientali – commenta Niside Muscas, consigliera di minoranza – può essere uno strumento, ma lo sforzo più grande deve essere fatto per l'identificazione degli incivili. La ricetta è il controllo capillare del territorio. Bisogna continuare a investire nella vigilanza, nella videosorveglianza, nelle fototrappole, come è stato fatto negli ultimi anni. E bisogna coinvolgere maggiormente i barracelli, che sono presenti e conoscono il territorio. Il vero deterrente per gli incivili è sapere che i controlli ci sono e che le sanzioni arrivano».

Per Diego Corrias, M5s, «le sanzioni devono essere applicate rispettando il regolamento comunale: sono più immediate e arricchiscono le casse del Comune. Però è doveroso anche investire per sensibilizzare i cittadini e migliorare i servizi di nettezza urbana. Spesso il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti risulta essere scadente e inadeguato per una città come la nostra. L'obiettivo di ogni amministrazione dovrebbe essere rendere la vita dei cittadini facile, migliorando i servizi. I cittadini invece dovrebbero segnalare alle autorità competenti chi viene visto compiere questi atti di inciviltà. La cura del territorio deve partire da noi, altrimenti siamo tutti corresponsabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA