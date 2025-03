Discariche, parte la bonifica 

Il Comune di Baratili San Pietro ha concluso l’intervento straordinario di risanamento ambientale in diverse aree delle campagne. Con un investimento di 60mila euro (50mila ottenuti grazie alla partecipazione ad un bando regionale e 10mila euro derivanti da fondi di bilancio) è stata effettuata una bonifica dell’ex discarica comunale, dell’area interessata dai lavori preliminari alla realizzazione del porticciolo. «Era un progetto degli anni ‘80 - spiega il vicesindaco Giannantonio Madau - Il Comune ottenne un finanziamento di circa 2 miliardi dell'epoca e si iniziarono i lavori, ma col cambio di amministrazione il lavoro venne bloccato e il progetto dimenticato. Da allora l’area è rimasta abbandonata». Il vicesindaco ricorda che «rientra tra le terre ad uso civico – spiega - non appena sarà operativo il regolamento approvato qualche mese fa e che sta per essere ratificato dalla Regione, l’area sarà messa a bando per l’assegnazione. Si è reso necessario pulire quel terreno perché nel tempo era diventato una discarica a cielo aperto». Sono state bonificate anche altre piccole discariche abusive presenti sempre nelle campagne. ( s.p. )

