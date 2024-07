Discariche micce per i roghi 

C’è ancora l’odore acre del fumo nella zona di Sa Cora. Qui ,davanti ai campi del Quartu 2000 e a pochi passi dallo stadio di Is Arenas, il fuoco nei giorni scorsi ha mandato in cenere sterpaglie e vegetazione, creando non pochi problemi.

Fuoco e discariche

Nella distesa nera si vedono ancora i cumuli di rifiuti, bottiglie, plastica e quant’altro.E basta spostarsi poco più in là, dove il fuoco non è arrivato, per trovarsi immersi in un immondezzaio a cielo aperto. Tra le erbacce c’è di tutto: barattoli di vernice, macerie, divani, cibo in decomposizione, plastica, ferro e chi più ne ha più ne metta.

Benvenuti nella porta del Molentargius, una miccia pronta ad esplodere. E pensare che questa non è nemmeno una novità. È da anni che la zona di Sa Cora, a ridosso dell’area umida, è presa di mira dagli incivili che con tutta calma, sicuri di non essere visti, arrivano con camion e camioncini per scaricare di tutto. E non è nemmeno difficile tracciare un identikit, perché certamente c’è chi ristruttura case con personale non in regola e poi scarica le macerie in campagna perché non ha le certificazioni per portare nelle discariche autorizzate. Insomma, uno scempio senza fine in una città che ancora cerca di risolvere il problema dell’abbandono dei rifiuti in centro.

La rabbia

«Le parole non servono» dice il presidente del Quartu 2000 Donato Allegrini, «basta guardare lo stato di abbandono totale in cui versa questa zona della città. E ovviamente ne subiamo le conseguenze noi come società sportiva per l’isolamento e l’abbandono, senza considerare i danni causati dall’incendio. E purtroppo è una situazione che va avanti da anni».

Le squadre di protezione civile che già in passato avevano segnalato la situazione, anche in occasione dell’ultimo rogo hanno avuto modo di verificare le condizioni del posto.«È un immondezzaio», conferma Daniele Scala dei Nos, «tanto che l’incendio si è propagato proprio lì perché è pieno di rifiuti. Ed è sempre stato così infatti gli danno fuoco ogni anno». Dietro i campetti, «ci sono cumuli di spazzatura tanto che quando siamo intervenuti per spegnere il rogo non riuscivamo a passare nella stradina, perché era ingombra di spazzatura. Lo stesso anche in via Fra Ponti nel litorale».

Inciviltà senza limiti

Situazione confermata anche da Amedeo Spiga della Paff: «L’inciviltà non ha limiti» dice, «quella zona è sempre stata battuta da scaricatori abusivi, perché è nascosta e ci arrivano facilmente. Rimedi? Credo che se uno viene colto a scaricare rifiuti dovrebbe scattare il sequestro del mezzo perché a quanto pare delle sanzioni importa poco, perché spesso nemmeno le pagano. Potrebbero dare una mano le foto-trappola già in uso alla Polizia locale ma penso proprio che se venisse sequestrato il mezzo ci penserebbero due volte prima di gettare di nuovo i rifiuti».

Molti di questi incivili, aggiunge, «sono persone che svuotano cantine o che effettuano lavori di ristrutturazione che magari pagano qualcuno per smaltire tutto pensando che questo venga fatto in regola e invece poi viene gettato tutto in campagna».

E un po’ quello che accade anche nelle ex Fornaci Picci in via Brigata Sassari dove però la chiusura del cancello qualche mese fa , ha frenato gli accessi con camion e camioncini per scaricare di tutto.

