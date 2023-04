Discariche lungo la Statale 130 

Una grande quantità di spazzatura è stata abbandonata nelle piazzole di sosta nel tratto tra Villaspeciosa e Siliqua della Statale 130. Nonostante le continue sanzioni della Forestale, emesse contro i trasgressori, non accenna a fermarsi l’azione di questi pochi maleducati.

Il monitoraggio comunque va avanti, soprattutto nelle zone più isolate, come al chilometro 21 della Statale e nei pressi della località “ Su Silixianu”. Qui, infatti, si trovano numerosi cumuli di spazzatura costituiti in maggior parte da rifiuti domestici, scarti di lavorazione di alimenti, tra cui gusci di ricci di mare, rottami di materiale elettrico, di lavorazioni edili e meccaniche.

Un fenomeno che costituisce un grave danno all’ambiente e alle casse dei Comuni e dei diversi enti interessati, a cui spetta l’ingrato compito di ripulitura e smaltimento dell’immondizia. Una lotta che vede il Corpo forestale in prima linea, contro l’esercito di incivili che ha trasformato le piazzole di sosta e le cunette stradali in discariche a cielo aperto. Pessimo biglietto da visita anche per i turisti. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA