Discariche, la mappa della vergogna 

Se si dovesse dare un volto alla maleducazione, non servirebbe andare troppo lontano: basta passeggiare lungo le strade di campagna che circondano la città. Qui, tra canneti e cespugli, l’inciviltà si manifesta con brutale chiarezza: elettrodomestici sventrati, materassi luridi, stendibiancheria, vestiario, buste di immondizia aperte, materiali da cantiere, gomme d’auto e rifiuti di ogni sorta raccontano di un malcostume ancora troppo radicato, nonostante gli sforzi dell’Amministrazione civica. Le discariche sono una presenza ingombrante e vergognosa anche a Oristano.

I cumuli

I luoghi simbolo di questa emergenza? Sotto le rampe dei due principali ponti della città: il Tirso e il Brabau. Punti nevralgici del traffico urbano, trasformati in vetrine del degrado (aree dove dovrebbe intervenire la Provincia). Una scorciatoia comoda, e il più delle volte impunita, per sbarazzarsi del superfluo, come se il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio o l’ecocentro non fossero servizi garantiti.

Al di sotto dei cavalcavia si concentra il degrado peggiore: angoli “discreti” dove intere distese di rifiuti si accumulano indisturbate, vanificando gli sforzi dei tanti cittadini virtuosi che hanno consentito alla città di piazzarsi ai primi posti nella graduatoria tra i Comuni con la maggiore percentuale di raccolta differenziata. Il Comune fa il suo ma non basta: chi sporca lo fa in fretta e spesso nell’ombra. Chi ripulisce, ci mette tempo, personale, fondi. Il risultato è una guerra a perdere.

L’assessora

«L’Amministrazione ha ben presente il problema, lo contrasta con azioni di prevenzione e misure di controllo. Interveniamo per la bonifica dei siti e per individuare i responsabili degli abbandoni - assicura l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda - Purtroppo è un fenomeno difficile da contrastare. Attraverso il nucleo ambientale della polizia locale facciamo molti controlli anche con l’utilizzo di strumenti elettronici (droni e fototrappole). Parallelamente ogni anno proponiamo campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, ma senza una piena collaborazione dei cittadini non è semplice raggiungere risultati soddisfacenti».

Le denunce

Per avere la conferma è sufficiente percorrere pochi metri di strada sterrata appena lasciate le via Sebastiano Mele, Cairoli o viale Repubblica: lo scenario è sempre lo stesso, mucchi di immondizia accatastati sul ciglio della strada. «Nei primi mesi dell’anno abbiamo individuato alcuni depositi incontrollati di rifiuti nei cantieri in cui si effettuavano lavori edili e sono partiti gli atti conseguenti nei confronti dell’autorità giudiziaria - aggiunge Zedda - Sempre con la polizia locale siamo intervenuti per sanzionare i responsabili di abbandono di rifiuti nelle campagne, in questo caso si tratta di rifiuti prodotti in ambito domestico o prodotti in attività commerciali». Cattive abitudini difficili da sradicare «quando sarebbe molto più semplice prenotare il ritiro gratuito a domicilio - conclude Maria Bonaria Zedda - Sicuramente il Comune non abbasserà la guardia e continuerà a vigilare».

