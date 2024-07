Discariche in via Tabarca, nuovo allarme 

L’ultima segnalazione dei residenti risale a un mese fa, ma sembra essere caduta nel vuoto e via Tabarca, alla periferia di Quartucciu verso la statale 554, con le sue discariche a cielo aperto continua a essere una delle strade simbolo del degrado urbano.

«Il Comune non ha ancora provveduto a bonificare le mezze periferie, ma è abbastanza sollecito a inviare le bollette della Tari - Tefa, comprensivo di Tributo provinciale», attacca Angelo Pili, residente in via Tabarca, «Nel frattempo, in barba alle leggi, via Tabarca come altre mezze periferie di Quartucciu, sono diventate discariche illegali».Auto rubate, sacchetti della spazzatura, cumuli di materiale edilizio su terreni trasformati in discariche. «Quando il Comune si attiverà per bonificare le aree malsane adiacenti alle abitazioni? Siamo circondati dall’immondezza. Noi speriamo in un pronto intervento ambientale di recupero della Quartucciu di serie B», conclude l’uomo.

RIPRODUZIONE RISERVATA