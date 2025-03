Discariche in via Padre Picci, multati tabaccaio e ditta edile 

Questa volta non sono riusciti a farla franca. Due dei responsabili dell’abbandono di rifiuti in via Padre Picci, terra di discariche al di là di via Giotto, tra Quartu e Quartucciu, sono stati colti con le mani nel sacco, multati e denunciati. Oltre che costretti a portare avanti le bonifiche. Si tratta di un tabaccaio, scoperto a seguito del ritrovamento tra i rifiuti di diversi Gratta e vinci, e di un’impresa edile che aveva fatto dei lavori in una farmacia e che, anziché smaltire il materiale nelle discariche autorizzate, ha pensato bene di gettarlo nei terreni pubblici.

Le indagini sono state portate avanti in sinergia tra il comandante della Polizia locale di Quartucciu Fabio Carboni e il responsabile del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale di Quartu Massimo Valtan. L’attività è stata coordinata dal comandante della Polizia metropolitana Maurizio Carcangiu.

I controlli nella zona di via Padre Picci si sono intensificati negli ultimi tempi anche a seguito delle segnalazioni dei residenti che denunciavano la presenza di discariche in tutta la strada.I cumuli tra ingombranti, materiale edile, barattoli di vernice, mobili e quant’altro, spesso arrivano a bloccare anche le strade impedendo il passaggio delle auto. Eppure non è una zona di campagna ma si tratta di terreni a due passi dal centro, oltre il ponticello.

La situazione si trascina così da anni, ma finalmente cominciano a vedersi i frutti dei controlli, per trovare tracce in grado di risalire ai responsabili tra le montagne di rifiuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA