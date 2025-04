Discariche in via Lussu, altri rifiuti dopo le bonifiche 

Cumuli di spazzatura che a distanza di pochi giorni ricompaiono, nonostante l’intervento del Comune e della ditta che si occupa del ritiro dei rifiuti a Selargius. Succede in via Lussu, sotto i palazzoni di Area, e accanto all’asilo comunale dove da tempo si concentrano le lamentele. «Mamme, insegnanti, personale scolastico, e residenti della zona sono preoccupati», racconta il consigliere di minoranza Riccardo Cioni, «e hanno ragione: c’è chi abbandona la spazzatura per strada, un problema di degrado che va risolto una volta per tutte».

Situazione conosciuta dall’assessore comunale all’Ambiente Gigi Gessa, che ieri - per l’ennesima volta - ha chiesto un intervento di pulizia straordinario. «Purtroppo continuiamo a scontrarci con chi ignora le più elementari regole del vivere civile e a disattendere le regole del conferimento», sottolinea. «Anche la settimana scorsa abbiamo tempestivamente provveduto a far rimuovere i rifiuti non conformi, riapparsi dopo appena qualche giorno. A seguito di sopralluogo ho segnalato la situazione attuale e si è provveduto a un nuovo ritiro, ma è evidente che al di là degli sforzi in termini economici e di personale», conclude l’esponente della Giunta, «il problema sia legato a un fatto culturale e alla piaga degli evasori in arrivo anche dall’hinterland».

