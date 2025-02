Discariche in un’area di 50 ettari 

Elettrodomestici, carcasse e copertoni d’auto, lastre di eternit e centinaia di bustoni di rifiuti indifferenziati abbandonati a Sardara, in un’area di pregio ambientale di circa 50 ettari, fra l’ex 131, le strade provinciali per San Gavino e per Pabillonis, fino ai piedi del Castello di Monreale. «Una piaga – dice il sindaco Giorgio Zucca – che combattiamo da anni. La novità è dei giorni scorsi, alcuni di coloro che hanno commesso il gesto incivile ha lasciato incautamente la propria firma nei sacchetti ammassati nelle mini discariche a cielo aperto. Dopo le indagini della Polizia locale, in presenza dei barracelli, abbiamo presentato un esposto in Procura».

Bomba ecologica

Nonostante Sardara, cittadina termale, nell’ultima classifica dell’Istituto superiore e ricerca ambientale, sia il Comune più virtuoso del Medio Campidano con l’86,84 per cento di differenziato, le campagne sono una bomba ecologica. In questo periodo, in mezzo all’erba alta, fanno capolino resti di auto, frigoriferi, scarti di lavorazioni industriali, macerie di edilizia. «A parte il fatto che abbiamo uno degli ecocentri più estesi del territorio – sbotta il primo cittadino – e nonostante la sensibilizzazione diffusa con incontri pubblici, la tolleranza nei casi in cui è stata ravvisata la buona fede dell’autore del gesto incivile, è vergognoso che i furbetti continuino come se nulla fosse. Nel caso dell’ex 131, oggi viale delle Terme, si tratta di persone che arrivano da tutta l’Isola, gli oggetti abbandonati portano la loro firma. Un lavoraccio dei nostri agenti per rintracciarli. Speriamo di punirne uno, per educarne cento». Zucca invoca «la collaborazione dei cittadini segnalando le discariche in Comune, la denuncia con tanto di fotografie sul social non aiuta a risolvere il problema».

I controlli

Un valido aiuto alla lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti arriva dalla Compagnia barracellare: 17 volontari in campo dal 2012. Un’attività costante, con il sostegno delle fototrappole distribuite in tutta l’area incriminata, ha sicuramente ridotto le discariche, ma non le ha eliminate. «Dopo un periodo in cui si è registrato un maggiore rispetto dell’ambiente – racconta il capitano, Gigi Caddeo – ultimamente il fenomeno è tornato all’origine: non si fa in tempo a bonificare un’area che eccola di nuovo ridotta a un immondezzaio. Lungo le strade ancora di più, soprattutto dove arrivano le auto, come all’interno del Monreale. Prima tante persone, non solo di Sardara, sono state multate, dopo l’entrata in vigore della legge del 2023, che nel caso di rifiuti stabilisce l’applicazione di un’ammenda penale e non più una sanzione amministrativa, il nostro compito si basa sulla segnalazione e collaborazione con la Polizia locale.

