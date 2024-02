Discariche in centro e nel litorale: raffica di multe 

Natale è finito già da un po’ ma qualcuno ha pensato di disfare l’albero e di togliere le decorazioni soltanto in questi giorni, alla vigilia ormai di Carnevale.Forse però la cantina era piena o gli addobbi erano oramai da buttare: così qualcuno si è sbarazzato dell’alberello finto, di stelle e ghirlande, gettandole direttamente in strada. Il tutto nel bel mezzo di via D’Annunzio a due passi da via Marconi e davanti al parco Matteotti.

È qui che sono stati lasciati dei grossi bustoni gialli che lasciano intravedere chiaramente il loro contenuto di decorazioni natalizie mentre da uno spunta l’alberello imbiancato dalla finta neve.Adesso come da prassi, ci saranno i sopralluoghi della Polizia locale in ausilio agli operai della De Vizia che controlleranno le buste per cercare tracce e risalire così ai responsabili.

Ormai questi comportamenti sono all'ordine del giorno: le buste, con spazzatura di ogni tipo, vengono lasciate nel bel mezzo delle strade del centro tra via Marconi, viale Colombo, via Porcu, sotto gli occhi di tutti. Il rischio per chi lo fa è di essere rintracciato. I controlli negli ultimi tempi si sono fatti serrati: 150 le multe fatte lo scorso anno tra irregolarità della raccolta differenziata e discariche abusive in centro, in periferia e in campagna. (g. da.)

