Discariche in campagna e in periferia, via alle bonifiche a tappeto 

Procedono a tappeto le bonifiche di rifiuti pericolosi nel territorio. Ad occuparsene è l’impresa che ha l’appalto per il ritiro deii rifiuti speciali come l’amianto e quelli da lavorazione industriale.

Nei giorni scorsi gli operai erano impegnati nella zona del Simbirizzi. Hanno sistemato le varie tipologie, come ad esempio la carta catramata, nei grandi sacchi bianchi, che sono stati caricati con la gru su un camioncino e portati in discariche autorizzate per lo smaltimento.

Purtroppo, le aree in campagna ma anche quelle in periferia sono disseminate di rifiuti tra cui anche amianto, barattoli di vernice, imballaggi e soprattutto macerie e resti di lavorazioni edili di vario tipo. La piaga è sempre la stessa: ci si ristruttura la casa con operai pagati “in nero” che non hanno autorizzazioni per andare nelle discariche autorizzate, e che dunque scaricano le macerie in giro. Accade anche e soprattutto con i fuorilegge del mattone, che edificano case senza alcuna autorizzazione edilizia.

L’impresa incaricata dello smaltimento sta dando una grossa mano proprio per risolvere questo tipo di problema e restituire un territorio più pulito.

