Discariche in campagna: è emergenza 

Da Su Pezzu Mannu alla strada comunale Bia ‘e mesu, la situazione è sempre la stessa: distese di rifiuti e intere zone dell’agro e della periferia di Selargius trasformate in discariche a cielo aperto. Un problema che il Comune sta cercando di contrastare - oltre che con controlli e sanzioni - anche con continue bonifiche.

E nonostante il terzo intervento di pulizia nel giro di pochi mesi, con 70mila euro spesi di recente, il problema resta. In cima alla lista c’è Su Pezzu Mannu, lungo i bordi della strada vicinale Sa Muxiurida e in quella parallela alla 554. Nell’elenco delle zone prese di mira dai furbetti del sacchetto selvaggio ci sono anche il sottopasso della 387, la strada comunale Pitzu Pranu, la località Cuccuru Matt’e Masoni, la strada vicinale Sa Sitzia, Su Tremini, via della Scienza. E infine nella strada di campagna che porta alla chiesa di San Lussorio, dove negli ultimi giorni è comparso un cumulo di pneumatici.

