Discariche illegali «Servono controlli» 

Continua il problema delle discariche abusive e rifiuti a Sestu, sempre più ostaggio degli incivili.

Il degrado colpisce ad esempio l’area verde di via Laconi dove nonostante le bonifiche, vista l’assenza di telecamere, periodicamente ricompaiono i rifiuti: secchi di vernice abbandonati, buste di spazzatura e ultimamente anche bottiglie di alcolici. Anche piazzale Campioni D’Italia non viene risparmiata dagli incivili. Cartacce, mozziconi di sigarette, buste e detriti di ogni genere, sparsi in un angolo della piazza. Altri rifiuti di vario genere sono stati invece gettati nella vegetazione del terreno di fronte a Corso Italia. Una situazione di degrado di fronte alla quale i cittadini invocano maggiori controlli, ma soprattutto telecamere nelle zone maggiormente prese di mira dagli incivili.

