Discariche illegali scoperte dai ranger 

Una vasta operazione di contrasto ai reati d’inquinamento, gestione illecita dei rifiuti, allevamenti abusivi e deterioramento delle aree naturali protette, è stata portata a termine dal Corpo forestale di Uta. L’intervento è iniziato con l’operazione nella località “Isca is Foras”, dove i ranger hanno individuato un’attività di gestione non autorizzata di rifiuti, tra cui diversi materiali pericolosi. Tra questi alcune bombole di gas Gpl, un serbatoio di 2000 litri di carburante, fuori uso, con evidenti perdite sul terreno, diversi veicoli non autorizzati, ingenti quantità d’inerti da demolizione, interrati e livellati, rottami di pneumatici e altro materiale inquinante.

Più grave il metodo di smaltimento per i rifiuti plastici, che avveniva mediante la combustione. La Forestale ha denunciato gli autori dei reati e sequestrato un’area di circa 1500 metri quadri, misura poi convalidata dall’autorità giudiziaria.

Nella stessa zona, è stato scoperto un piccolo allevamento di suini, dove sono state rilevate diverse infrazioni alle norme di polizia veterinaria. Infine, nella località Mitza Funali, sono stati rilevati illeciti nella coltivazione di una cava. L’area, che ricade nella zona di conservazione speciale della “ Foresta di Monte Arcosu”, è stata sequestrata e i responsabili denunciati. (a. cu.)

