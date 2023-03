Discariche fuori controllo: degrado totale 

Discariche fuori controllo, ingresso della città nel totale degrado e, per ora, nessuna reazione: per far sparire un paio di discariche abusive e curare qualche angolo degradato, il Comune ha ricevuto 200 mila euro dalla Regione, ma per metter mano all’immane e scempio ambientale tra via del Minatore, Sirai e Caput Acquas servirebbe almeno il triplo delle risorse.

Tutto fermo

La situazione è immobile da decenni, nonostante le continue operazioni delle forze dell’ordine che verificano, sequestrano, denunciano, e segnalano. L’ultima è dello scorso 25 gennaio, quando i carabinieri, dopo aver posto sotto sequestro una parte dei cumuli di rifiuti di ogni genere nel campo rom comunale di via del Minatore e in quello di Caput Acquas, hanno auspicato (per ora a vuoto) l’emissione di apposite ordinanze. E lo avevano fatto con un riferimento esplicito all’amministrazione municipale. «Le ordinanze arriveranno – anticipa il sindaco Pietro Morittu - solo dopo un ulteriore confronto con la Prefettura con cui noi e altri soggetti interessati, come le Fs proprietarie della palazzina di Caput Acquas, partecipiamo al Comitato di ordine pubblico per definire il quadro della situazione: serve a capire come intervenire, quanto occorre e chi deve stanziare i fondi».

Il quadro della situazione è già di per se chiarissimo e compromesso. E forse si è superato il punto di non ritorno dato che c’è chi ha preso l’abitudine di non passare più in auto, bici o a piedi nella zona di via del Minatore principale sede di una mega discarica abusiva fuori controllo. È un’autentica terra di nessuno dai cui paraggi, giorni fa, è stato scagliato il masso che ha infranto il finestrino di un pullman (terzo episodio in tre anni) e da dove in estate parte la miriade di incendi che tiene sotto ostaggio quella parte di Carbonia, unitamente a Caput Acquas. L’anno scorso, fra i due siti, gli interventi di protezione civile e vigili del fuoco, sono stati un centinaio.

Quali bonifiche?