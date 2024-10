«Discariche, fototrappole mai accese» 

Dopo l’ennesimo episodio di rifiuti abbandonati in giro per il paese, a Guspini si riaccende il dibattito su come porre rimedio alla situazione.

Le accuse

Nonostante siano presenti servizi come il ritiro porta a porta, l’ecocentro e il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio, alcuni cittadini continuano a gettare la spazzatura in modo improprio, spesso riempiendo i cestini nelle piazzette oppure depositando i rifiuti a fianco o, in casi più estremi, lungo le cunette delle strade extraurbane e in aperta campagna. L’opposizione chiede che siano attivate le telecamere di videosorveglianza e Alessio Pilloni, consigliere di minoranza, attacca: «Non esiste nessun controllo da parte dell’amministrazione. Le fototrappole acquistate anni fa non sono mai state attivate. I metodi ci sarebbero, ma probabilmente non si vuole intervenire, forse perché si andrebbero a perdere voti».

La replica

Marcello Serru, assessore all’Ambiente, replica: «Purtroppo l’inciviltà di pochi fa scaturire polemiche gratuite e informazioni sbagliate e distorte. La videosorveglianza funziona e viene utilizzata ogni volta che è necessario dalle forze dell’ordine. Si può implementare e sarà implementata, ma vorremmo sottolineare che le telecamere non possono risolvere i problemi come in uno stato da “grande fratello”: riteniamo che l’educazione sia la strada maestra da seguire». Alla polemica fa eco il consigliere di maggioranza Filippo Usai, che sulla sua pagina Facebook denuncia: «Chi si libera dei rifiuti in questa maniera probabilmente è lo stesso che dice “Il Comune non pulisce?”. Laddove non c’è senso civico e rispetto, l’unica soluzione sarebbe quella di intervenire con fototrappole e multe pesanti, soprattutto quando l’azione è reiterata».

Il dibattito

Ma il problema non riguarda solamente il centro abitato. Pilloni parla addirittura di un cumulo di reti da pesca vecchie abbandonate quasi in cima al monte Santa Margherita. «La mancanza di vigilanza nel territorio porta anche a questo, perché abbiamo un ecocentro comunale che funziona, stessa cosa per il ritiro degli ingombranti su prenotazione, direttamente da casa, ma poi vediamo cumuli di frigoriferi e spazzatura sparsa nel territorio». Serru non è d’accordo sulla presunta poca cura del territorio: «È un’affermazione smentita da tanti fatti», sottolinea citando lavori di bitumatura delle strade rurali recentemente conclusi, le manutenzioni continue del reticolo idrografico e il ritiro e la bonifica di micro-discariche nel territorio, inseriti nella gestione dell’appalto. «Questi fatti, concreti e tangibili, sono la migliore risposta a certe affermazioni e soprattutto sono la risposta alle esigenze del territorio e di chi lo vive e ci lavora».

