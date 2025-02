Discariche e parcheggi nelle ex stazioni di servizio: ora si pensa al recupero 

Chiusi e abbandonati da anni. Sono sempre più numerosi, in città, i distributori di carburante dismessi e dimenticati: in alcuni casi risultano recintati, in altri accessibili a tutti e in balia dei vandali. Ridotti a discariche oppure utilizzati come parcheggi di fortuna. Il caso più eclatante in piazza Giovanni XXIII, dove la frequentatissima agorà risulta deturpata dalla situazione in cui versa da lungo tempo l'ex distributore, a due passi dalle scuole e dall’ingresso del Parco della Musica.

Il tour

Il gabbiotto dell’ex gestore è ormai ridotto ad un rudere, le pompe e le pistole non ci sono più. Le colonnine, invece, sono ancora al loro posto, ma risultano semi-smontate e circondate da una selva di automobili in sosta. I rifiuti sparsi ovunque e i disegni osceni realizzati con la vernice spray anche sul display del vecchio automatico completano il quadro di degrado.

A breve distanza, tra le vie Medaglie d'Oro e dei Donoratico, dietro il T Hotel, ecco un altro distributore chiuso da anni. Riaprirà prima o poi? E chi lo sa! Nel frattempo la stazione di servizio, seppur opportunamente recintata, versa in condizioni pietose tra erbacce, rifiuti, pensiline arrugginite e pannelli divelti. Le pompe sono sigillate, il gabbiotto è chiuso e ricoperto di graffiti.

E non sono certo un bel vedere, dall'altra parte della città, nemmeno le aree delle ex stazioni di servizio di piazza San Michele e piazza Sant'Avendrace. Le pompe sono state già da tempo smantellate ma lo spazio rimasto libero non è stato ancora riqualificato. In piazza San Michele, all'ombra della chiesa della Medaglia Miracolosa, l'ex area di servizio appare come un rettangolo recintato traboccante di rifiuti. Parallelamente in piazza Sant'Avendrace il piccolo distributore un tempo attivo di fronte alla Casa Cantoniera, nel triangolo d’asfalto incastonato tra viale Elmas e viale Monastir, si è ugualmente trasformato in una pattumiera a cielo aperto. Le recinzioni metalliche sono state divelte e l’area è diventata un punto di accumulo di rifiuti. Anche l'ex stazione di servizio di via Is Mirrionis (fronte via Timavo) è recintata. In questo caso, però, ci sono lavori in corso e al di là delle transenne non si intravedono rifiuti. Tutto in ordine, almeno per ora.

Buchi neri nel tessuto urbano

Salvo rare eccezioni, insomma, gli spazi lasciati liberi dagli ex impianti finiscono per rimanere abbandonati a lungo. Una macchia nera nel tessuto urbano, cui corrispondono, come detto, atti vandalici. L’auspicio è che le aree in questione possano essere al più presto riqualificate e restituite alla pubblica fruizione. Un problema che non riguarda solo i distributori ma anche, ad esempio, le vecchie postazioni del bike sharing (biciclette in condivisione), in particolare quelle di piazza Repubblica e piazza Giovanni XXIII, fronte via Dante, lasciate al degrado da anni.

Saranno riutilizzate

«Le aree dei distributori dismessi che l'Amministrazione è riuscita a recuperare e che dunque risultano utilizzabili», si apprende da fonte comunale, «sono, ad oggi, quelle di piazza Sant'Avendrace (fronte casa Cantoniera), piazza Garibaldi, piazza Repubblica, piazza dell'Annunziata e piazza Arcipelaghi (Marina Piccola). Tutte zone su cui interverranno congiuntamente i vari servizi comunali». Sul bike sharing, invece: «L'ultima gara è andata deserta per cui ne verrà bandita un'altra e a tal riguardo ci saranno interlocuzioni con il Ctm».

