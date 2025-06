Discariche e furti: sì alle foto-trappole 

Troppi furti e discariche abusive nel comparto artigianale dell’area industriale di Porto Torres. La risposta alla richiesta delle aziende sugli interventi per la sicurezza arriva dal Consorzio industriale provinciale di Sassari, che ha attivato un nuovo impianto di foto-trappole nell’agglomerato produttivo con l’obiettivo di contrastare in maniera efficace il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. Le apparecchiature già in funzione permettono di monitorare e documentare in tempo reale episodi illegali, contribuendo all’individuazione dei responsabili e alla prevenzione di comportamenti incivili. Le apparecchiature sono state installate nei punti sensibili della zona, un primo passo verso un controllo più capillare. Parallelamente, procedono le verifiche tecniche sul progetto in Partenariato pubblico-privato (Ppp) che consentirà di efficientare energeticamente gli edifici del Consorzio e di installare il nuovo impianto di illuminazione pubblica su via Pigafetta, migliorando la sostenibilità dell’area. «Gli interventi previsti sulla viabilità consortile e sull’illuminazione pubblica non solo miglioreranno l’accessibilità e la sicurezza delle aree industriali, ma contribuiranno anche a restituire decoro e funzionalità ai luoghi». (m. p.)

