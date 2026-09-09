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Arbus.
10 settembre 2026 alle 00:20

Discariche e atti vandalici, proteste a Pistis 

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Strade sterrate, caos per i parcheggi, rifiuti ovunque e atti vandalici. È questo, purtroppo, il biglietto da visita del villaggio turistico di Pistis, quello che dovrebbe essere un paradiso delle vacanze sulla Costa Verde. Una situazione di degrado compromessa dalla gestione dei rifiuti e dalle promesse mancate del Comune di Arbus in merito a una viabilità sicura.

L’ultimo episodio ha interessato il parcheggio del Comune: i soliti ignoti hanno dato fuoco a due parchimetri, le macchinette per la discussa sosta a pagamento. La denuncia di tanto degrado è di alcuni componenti dell’Associazione che gestisce la località: «Non si tratta soltanto di un problema di decoro, ma di sicurezza e di minaccia per la sanità pubblica. L’immondizia sotto il sole favorisce la proliferazione di parassiti e cattivi odori, mettendo a rischio la salute degli ospiti».

L’assessore all’Ambiente, Simone Murtas, commenta così: «Sono episodi inaccettabili e contrari al senso civico della comunità. Ancora una volta invito i cittadini al rispetto della cosa pubblica e del patrimonio ambientale. Presto sarà bandita una nuova gara d’appalto per la gestione dei rifiuti, apporteremo alcune modifiche sulle modalità di ritiro lungo il litorale della Costa Verde».

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