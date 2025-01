Discariche di rifiuti, guerra agli incivili 

L’ultima bonifica risale a pochi mesi fa, ma a distanza di poco tempo la piaga delle discariche di rifiuti nelle campagne e periferie di Selargius è ricomparsa. Anzi, la situazione è peggiorata, nonostante le telecamere, i controlli dei barracelli e dei vigili urbani, e le sanzioni a carico dei trasgressori. Tanto da costringere il Comune a spendere in media ogni anno oltre 100mila euro.

La mappa

Oltre venti le località prese di mira da chi abbandona rifiuti di ogni tipo, quasi tutti - come risulta dai verbali scattati negli anni - automobilisti di passaggio e residenti nell’hinterland di Cagliari. La mappa delle discariche parte da Su Pezzu Mannu - la zona oltre la 554: qui i cumuli individuati - e fotografati - dalla Polizia locale sono diversi, concentrati lungo le strade sterrate a due passi dalla Statale. Distese di rifiuti anche in via Torricelli e nel lungo argine: sacchi neri colmi di spazzatura, elettrodomestici e mobili rotti, ma anche residui di mattoni e materiale edile ricavati da qualche cantiere.

Stesso scenario di degrado ai bordi della bretella della 554, lungo la strada rurale di fianco alla linea ferroviaria, e in quella comunale Sestu-Settimo. Non solo: nel report fotografico che riporta le discariche da bonificare ci sono anche la località Su Tremini, le piazzole di sosta di via della Scienza, la traversa della strada comunale Bia ‘e mesu, l’arteria rurale San Giovanni. E la zona di Cuccuru e Matt’e Masoni, uno dei siti che da anni viene preso di mira e trasformato in una discarica a cielo aperto.

Controlli inefficaci

Un problema che l’assessorato all’Ambiente e la Polizia locale cercano di contrastare da anni. «Nonostante gli sforzi in termini di personale ed economici, le sanzioni triplicate e i controlli costanti sul territorio, purtroppo il fenomeno delle discariche abusive non solo non diminuisce ma è addirittura in aumento», ammette l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa. «Ogni anno spendiamo risorse preziose che si potrebbero utilizzare per finalità certamente più nobili. I siti presi di mira sono sempre grossomodo gli stessi, parliamo dell’agro e di alcune zone periferiche», spiega, «e poco dopo gli interventi di bonifica si torna al punto di partenza, con nuovi cumuli di rifiuti che ci costringono a utilizzare ulteriori risorse. Incrementeremo ulteriormente i controlli», annuncia Gessa, «ma penso che l’unico modo efficace per eliminare il fenomeno sia un cambio culturale di quella parte della società evidentemente ancora lontana dalle più elementari regole del vivere civile».

