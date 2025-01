Discariche dappertutto: è emergenza rifiuti 

Periferia che vai, discarica abusiva che trovi. Mentre a Sant'Elia è in corso la bonifica del lungomare dimenticato e nei parcheggi del vecchio stadio, in altri rioni l’abbandono di rifiuti non si arresta. Gli incivili, insomma, cambiano il posto, non le brutte abitudini. Ora che Sant'Elia è sotto i riflettori, imperversano dalla parte opposta della città, al confine tra Pirri e Monserrato, dove le aree invase dai rifiuti ormai non si contano. I casi più eclatanti? Via del Lentisco, dove il degrado è cronico, via Picasso e via Pisano.

Dopo le segnalazioni dei residenti, stufi di convivere con topi, blatte e cattivi odori, in via del Lentisco gli interventi straordinari della De Vizia sono quasi quotidiani, ma non basta: più si pulisce, più l'area si risporca. Di recente è stato abbandonato un divano-letto e per terra c’è un maleodorante tappeto di valve di cozze.

Discarica a cielo aperto anche in via Roberto Pisano, vicino a via Italia e alla piscina comunale di Terramaini: elettrodomestici, sanitari da bagno, tavoli, sedie, passeggini, ventilatori, ombrelloni e sacchetti di scarti indifferenziati. Scenario simile in via Picasso, dietro le case popolari: i giardinetti pubblici e l’agrumeto sono invasi dai rifiuti, tra cui mobili e macerie. È praticamente un gran bazar degli ingombranti.

A Pirri, alla rabbia subentra la rassegnazione. I pochi passanti che ne vogliono parlare chiedono controlli con telecamere nascoste e sanzioni esemplari contro chi inquina.

Il primo dicembre il Comune ha attivato un'unità operativa della Polizia locale denominata “Sezione Igiene urbana”. Obiettivo: «Rispondere alla crescente esigenza di intensificare la vigilanza e il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti e contrastare l'abbandono». Ben venga l'iniziativa, ma in periferia a Pirri i risultati ancora non si vedono.

