Discariche anche in pieno centro 

In periferia e nelle campagne le fototrappole stanno dando una grossa mano a prevenire le formazioni di discariche, però in centro la lotta contro gli incivili sembra più difficile. Nonostante i controlli di Polizia locale, ispettori ambientali e De Vizia siano costanti, i maleducati non sembrano preoccuparsi. Capita che, dopo che sono stati individuati i responsabili di abbandoni selvaggi delle buste di rifiuti indifferenziati, in qualche giorno le vie d’accesso alla città si trasformino di nuovo in un letamaio.

Il caso di via Marconi

Basta vedere che cosa accade in questi giorni in via Marconi. Anche ieri decine di sacchi su entrambi i lati della strada, e i residenti nella zona erano esterrefatti. Nei giorni scorsi la De Vizia aveva contrassegnato le buste con i bollini che indicano i rifiuti non conformi, ma non è bastato per far sì che i maleducati portassero via i rifiuti. «È vergognoso», si arrabbia Angelo Porrà, residente in via Marconi, «l’ingresso di Quartu è un immondezzaio. Che cosa dovrebbe pensare chi viene da fuori? Le buste sono lì da giorni e non le hanno ancora ritirate, ma anche se le ritirano dopo un giorno c’è la stessa situazione. Devono trovare un modo per risolvere il problema: è un’indecenza, una brutta immagine per la città».

Le associazioni

Cerca di dare una spiegazione al fenomeno delle discariche in centro Michele Randacci, presidente di Cittadinanza Attiva Oikos: «Chi abbandona la buste è quasi sicuramente qualcuno che non paga la Tari, e quindi non sa dove smaltire i rifiuti e li getta dove capita». C’è chi continua a usare i sacchi neri anziché quelli trasparenti e non vuole adeguarsi: tutti sanno ormai che non sono più conformi e non vengono più ritirati. È sempre accaduto, ma in questo periodo è più frequente: bisognerebbe sistemare telecamere ovunque».

Le ispezioni

Dall’inizio del 2024 gli operai della De Vizia, assieme agl agenti della Polizia locale, hanno aperto circa quattrocento buste tra quelle abbandonate in strada o sistemate fuori dalle case per il servizio di raccolta porta a porta. Alla fine, nella maggior parte dei casi, attraverso scontrini, ricette mediche e altri fogli intestati, è stato possibile risalire ai responsabili, che sono stati sanzionati. Lezione imparata? A quanto pare, no: nemmeno le multe sono bastate per frenare gli abbandoni.

Via della Musica

Altra strada, stesso degrado. In via della Musica i cumuli di buste abbandonati la settimana scorsa in diversi tratti della strada erano stati ritirati, ma da ieri ce ne sono altri. È il segnale di un problema che a quanto pare, nonostante tutti gli sforzi, proprio non si riesce a risolvere.

Le fototrappole

In periferia e in campagna, una grossa mano la stanno dando le fototrappole. Sono sistemate a rotazione di volta in volta, dove c’è più il rischio di abbandoni indiscriminati di rifiuti. E poi il gioco è fatto: realizzano video ad alta definizione anche la notte e scattano le foto solo quando qualcuno getta i rifiuti. Si attivano automaticamente quando viene rilevato qualsiasi tipo di passaggio o movimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA