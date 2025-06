Discariche all’ingresso del paese 

Una grande quantità di rifiuti è stata riversata in una strada che, dalla Provinciale 2, conduce al centro di Uta. In questo tratto si transita attraverso un continuo cordone di spazzatura, confermando che le periferie continuano a essere il bersaglio preferito di vandali e incivili, nonostante i continui controlli effettuati dalla compagnia barracellare e la polizia municipale del paese.

Per chi arriva da Macchiareddu, dopo la rotonda che s’immette sulla strada Provinciale 2, in direzione Siliqua, si trova la strada d’ingresso che va a collegarsi con la via Sant’Ambrogio. Il bel viale alberato, con il canale di un fiume che corre parallelamente alla strada, è stato completamente deturpato dai numerosi scarichi d’immondizia.

Un tratto interessato è lungo poco meno di ottanta metri, e non è stato risparmiato nemmeno un centimetro. Buste di rifiuti domestici, materassi, barattolame, vecchi indumenti, parti di elettrodomestici e scarti di carrozzeria, ricoprono anche l’alveo del canale, ora a secco per la stagione estiva. La maggior parte di questi, non essendo biodegradabili, hanno bisogno di essere rimossi da ditte specializzate, con costi elevati che gravano sul bilancio del Comune. (a. cu.)

