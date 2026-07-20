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Alghero.
21 luglio 2026 alle 00:13

Discariche al posto delle isole ecologiche spostate 

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Rifiuti abbandonati dove fino a pochi giorni prima sorgevano le isole ecologiche itineranti, sacchetti lasciati a terra da residenti inconsapevoli dello spostamento dei punti di raccolta e, nel giro di poche ore, vere e proprie discariche a cielo aperto. Il Comitato Zonale Nurra, con la presidente Tiziana Lai, accusa l'Amministrazione comunale di aver modificato la collocazione delle isole ecologiche senza un'adeguata informazione ai cittadini, denunciando una situazione che «mortifica i residenti - spiega Lai - danneggia l'immagine del territorio e mette a rischio il decoro e l'igiene pubblica». Sull’applicazione Municipium, in realtà, gli spostamenti delle isole ecologiche vengono segnalati con largo anticipo. «Affidare informazioni così importanti a una semplice notifica sull'app Municipium - incalza la presidente del Comitato - significa ignorare una parte consistente della popolazione, soprattutto gli anziani e chi non utilizza abitualmente gli strumenti digitali».

L'assessore all’Ambiente Raniero Selva respinge però l'immagine di un servizio fermo. Fa sapere che dalla prossima settimana entrerà infatti in funzione una parte dei nuovi mezzi destinati alla raccolta, mentre è già in corso la sostituzione dei carrellati per le attività economiche e la distribuzione dei mastelli alle utenze dell'agro dove ci sarà il servizio porta a porta. (c.fi.)

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