Discariche ai bordi dello stagno 

Se non fosse per la presenza di cumuli di rifiuti di ogni genere sarebbe un’immagine da cartolina. La bellezza del paesaggio, i fenicotteri e le oche sul quello specchio d’acqua: peccato che le sponde dello stagno di Capoterra siano diventate la discarica.

Disastro

Vecchi elettrodomestici, tele catramate, buste dell’immondizia e, soprattutto tanta plastica: in alcuni punti qualcuno ha anche cercato di cancellare le tracce della propria inciviltà bruciando quello che aveva abbandonato. Bruno Furcas è uno dei tanti cittadini di Capoterra che ogni giorno va a passeggiare in quella zona: «Fa male vedere un luogo così bello trattato in questo modo, da un mese a questa parte le sponde dello stagno sono diventate una discarica a cielo aperto, ogni giorno la mole dei rifiuti aumenta a dismisura. Non riesco a capire come si possa avere così poco rispetto di un ambiente popolato da esseri viventi così belli come i fenicotteri. Non si tratta più di qualche sacco dell’immondizia portato a mano, è evidente che dal ponte scaricano direttamente dal cassone di qualche mezzo: trovo assurdo, con l’ecocentro a pochi passi da questa zona, gettare ogni genere di rifiuto proprio a ridosso dello stagno».

I vigili

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, sottolinea le difficoltà di sorvegliare un territorio così vasto come quello di Capoterra: «Dodici agenti, per una cittadina di quasi 25mila abitanti, non sono sufficienti, ma in ogni caso siamo impegnati quotidianamente nel perlustrare il territorio per combattere il proliferare delle discariche abusive. Molto importante è la collaborazione dei cittadini, per quello chiediamo a chi individua cumuli di spazzature nelle campagne di segnalarlo immediatamente al nostro comando. Quando scopriamo una discarica abusiva, la prima cosa che facciamo è cercare indizi che aiutino a risalire ai responsabili: spesso, all’interno delle buste dell’immondizia, troviamo documenti o ricevute con nomi e cognomi».

Pietro Frongia, assessore all’Ambiente, spiega come l’inciviltà di alcuni penalizzi l’intera comunità: »Bonificare le discariche abusive costringe il Comune ad affrontare delle spese importanti e a utilizzare denaro che potrebbe essere impiegato per alti scopi. Ad abbandonare i rifiuti nelle periferie sono spesso gli “svuota cantine”, ma esistono ancora tanti cittadini non iscritti al ruolo Tari, che non effettuano la raccolta differenziata e non usufruiscono del servizio di ritiro porta a porta: è necessario trovare una soluzione per permettere a queste persone di mettersi in regola».

RIPRODUZIONE RISERVATA