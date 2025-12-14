Discariche abusive: un’assoluzione e quattro condanne 

Un’assoluzione e quattro condanne. Questa la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare Luca Melis nel processo per lo smaltimento, in 6 anni, di oltre 1.600 carcasse di veicoli in due discariche a Uras e Marrubiu. Discariche abusive e a rischio per la salute pubblica: era l’accusa formulata dalla Dda di Cagliari. Davide Soru socio e amministratore di fatto della società “Eurofer”, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, Simone a Vittorio Soru amministratori della società, e l’impiegata Giuseppina Soru a 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Tutti difesi dall’avvocato Francesco Iovino. Assoluzione piena invece, per non aver commesso il fatto, per Massimo Pani responsabile tecnico della Eurofer dal 2019 al 2021, difeso dall’avvocato Mario Maffei. Per questi imputati, giudicati col rito abbreviato, la vicenda giudiziaria si è conclusa, idem per l’altro tecnico della società (dal 2013 fino al 2018) Carlo Corrado Sbardella difeso dall’avvocato Raffaele Soddu in virtù del non luogo a procedere. Fine della storia. Rinvio a giudizio a marzo 2027 invece per la Eurofer che non si è avvalsa del rito abbreviato.

La vicenda giudiziaria nasce da un’indagine della Polstrada di Oristano. Nel corso di un sopralluogo in un terreno nel Comune di Marrubiu gli agenti avevano individuato centinaia di veicoli destinati alla, rottamazione in modo del tutto abusivo: motori, oli, batterie e pneumatici. Di tutto e di più, insomma. Le indagini coordinate dal sostituto della dda, Guido Pani, accertavano che l’attività abusiva avviata nel 2014 era andata avanti sino al 2021 con la rottamazione di circa 1600 veicoli. Successivamente la Polstrada metteva sotto sequestro anche un’azienda a Uras dove veniva replicata l’attività di Marrubiu, anche lì oli esausti, batterie, auto e altri rifiuti pericolosi. Il gup Luca Melis ha confermato la solidità dell’accusa con la condanna dei Soru mentre la tesi difensiva dell’avvocato Mario Maffei ha portato all’assoluzione piena del tecnico Massimo Pani.

