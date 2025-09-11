VaiOnline
Uta.
12 settembre 2025 alle 00:14

Discariche abusive tra il rio Coccodi e la chiesa campestre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una catena continua di cataste si rifiuti ricoprono le campagne di Uta. La zona maggiormente colpita dai vandali si trova tra la strada rurale per la chiesa di Santa Lucia e quella lungo il corso del rio Coccodi. Qui, tra i tanti rimboschimenti di eucalipti, sono stati occultati (ma neanche troppo), enormi quantità di spazzatura di ogni genere. Alcune sono composte da rifiuti domestici, capi di abbigliamento consunti, piatti e contenitori di plastica. Altre contengono materiali speciali, inquinanti e pericolosi, come batterie d’auto, pneumatici e scarti di lavorazioni meccaniche. Non mancano le bombole del gas e cataste di materiale elettrico.

Nelle strade che costeggiano il rio Coccodi, la situazione peggiora. In quest’area, più isolata a vantaggio dei vandali, le cataste dei rifiuti sono più frequenti e consistenti. Alcune, scaricate sul bordo del canale, con le future piogge potrebbero venire trascinate dall’acqua per poi finire nel fiume, causando pericolose ostruzioni che favorirebbero l’esondazione dei corsi d’acqua. Altre, sparse tra le stradine e i campi, creano disagi per il passaggio di veicoli e mezzi agricoli. La più recente di queste, sorta da pochi giorni, è composta da decine di porte, vetri, finestre e serrande avvolgibili, probabili scarti di lavorazioni artigianali. Nonostante le sanzioni penali, e il continuo monitoraggio degli agenti del Corpo forestale, della polizia locale e della Compagnia barracellare, l’azione degli incivili prosegue senza sosta. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il personaggio

Pavoletti va in gol anche nei film

l C. A. Melis
Riforme

«Legge statutaria, il nuovo volto della Regione»

Si è insediata la commissione speciale biennale per scrivere e approvare le norme 
Roberto Murgia
La storia

«Il mio vitalizio? Non mi hanno fatto sapere niente»

L’artista sogna di aprire la scuola della seta di mare a Sant’Antioco 
Francesco Pintore
La maggioranza

Regionali, Tajani frena il Carroccio

La Lega: «Veneto e Lombardia sono nostre». Il leader FI: ora altre urgenze 
Milano

Armani, la cassaforte segreta

Ville, yacht, beni in usufrutto: un patrimonio di oltre 13 miliardi di euro 
L’attentato

Caccia al killer del “patriota” Kirk

Trump: martire della verità. In Italia polemiche per una foto a testa in giù della vittima 