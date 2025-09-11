Discariche abusive tra il rio Coccodi e la chiesa campestre 

Una catena continua di cataste si rifiuti ricoprono le campagne di Uta. La zona maggiormente colpita dai vandali si trova tra la strada rurale per la chiesa di Santa Lucia e quella lungo il corso del rio Coccodi. Qui, tra i tanti rimboschimenti di eucalipti, sono stati occultati (ma neanche troppo), enormi quantità di spazzatura di ogni genere. Alcune sono composte da rifiuti domestici, capi di abbigliamento consunti, piatti e contenitori di plastica. Altre contengono materiali speciali, inquinanti e pericolosi, come batterie d’auto, pneumatici e scarti di lavorazioni meccaniche. Non mancano le bombole del gas e cataste di materiale elettrico.

Nelle strade che costeggiano il rio Coccodi, la situazione peggiora. In quest’area, più isolata a vantaggio dei vandali, le cataste dei rifiuti sono più frequenti e consistenti. Alcune, scaricate sul bordo del canale, con le future piogge potrebbero venire trascinate dall’acqua per poi finire nel fiume, causando pericolose ostruzioni che favorirebbero l’esondazione dei corsi d’acqua. Altre, sparse tra le stradine e i campi, creano disagi per il passaggio di veicoli e mezzi agricoli. La più recente di queste, sorta da pochi giorni, è composta da decine di porte, vetri, finestre e serrande avvolgibili, probabili scarti di lavorazioni artigianali. Nonostante le sanzioni penali, e il continuo monitoraggio degli agenti del Corpo forestale, della polizia locale e della Compagnia barracellare, l’azione degli incivili prosegue senza sosta. (a. cu.)

