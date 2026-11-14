Cestini per le cartacce pieni di rifiuti indifferenziati, bidoni per la raccolta degli abiti usati trasformati in letamai e cumuli di rifiuti fuori dai palazzi di Pitz’e Serra.In città è di nuovo emergenza rifiuti per colpa di incivili che non rispettano le regole della differenziata e gettano la spazzatura dove capita.

Ancora una volta una delle situazioni più critiche è nella zona di Pitz’e Serra tra via Grecia e via Sant’Antonio dove nei marciapiedi ci sono depositi di spazzatura di ogni genere e cassette di bottiglie di birra. E tornano le discariche anche in via Della Musica dove ogni mercoledì è allestito il mercatino rionale.

C’è poi via Manara, dove non soli i bidoni vengono riempiti anche con buste di indifferenziato ma sotto di loro si creano piccole discariche. Una situazione che ha spinto i residenti a chiedere l’intervento della Polizia locale.

Stesse criticità per i contenitori degli abiti usati. «Ormai non ha più senso lasciarli in queste condizioni», commenta una residente, Stefania Murgia. «Nemmeno gli avvisi della presenza delle telecamere sono serviti a qualcosa, e credo che per evitare un simile degrado non ci si altra scelta che rimuoverli. Sono utili per chi ne fa un uso corretto ma non si possono vedere certe cose in mezzo ai marciapiedi con abiti sparsi ovunque, buste, topi e così via».

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